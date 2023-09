Expérience gourmande Office de Tourisme Honfleur, 21 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Une découverte inédite de Honfleur à travers des expériences culinaires et des dégustations chez nos partenaires. N’attendez plus pour mettre vos sens en éveil !.

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Office de Tourisme

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Notice to food lovers! We offer you a visit full of flavors! Stop with your guide at our shopkeepers and restaurant owners who will make your mouth water throughout the discovery of our maritime city.

Un descubrimiento único de Honfleur a través de experiencias culinarias y degustaciones en los restaurantes de nuestros socios… ¡No espere más para despertar sus sentidos!

Eine ganz neue Entdeckung von Honfleur durch kulinarische Erlebnisse und Verkostungen bei unseren Partnern. Warten Sie nicht länger, um Ihre Sinne anzuregen!

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité