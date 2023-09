Visite théâtralisée Les Gens de Mer Office de Tourisme Honfleur, 14 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

L’histoire de Honfleur est peuplée de marins, d’explorateurs, de capitaines, de corsaires et de pêcheurs. Depuis 1861 à chaque week-end de Pentecôte les « gens de mer » se rassemblent autour du pèlerinage à Notre Dame de Grâce. Laissez nous vous conter leurs histoires !!! En suivant le guide à travers les ruelles et les quais vous en apprendrez plus sur la prestigieuse histoire maritime de Honfleur. En chemin vous croiserez plusieurs personnages qui vous aideront à mieux comprendre les conditions de création de la Société des Marins au XIX°s, le déroulement de la Fête des Marins et son évolution jusqu’à nos jours.

Inscription nécessaire.

Office de Tourisme Quai Lepaulmier

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The history of Honfleur is filled with sailors, explorers, captains, privateers and fishermen. Since 1861, every Pentecost weekend, the « people of the sea » gather around the pilgrimage to Notre Dame de Grace. Let us tell you their stories! By following the guide through the alleys and the quays you will learn more about the prestigious maritime history of Honfleur. On the way you will meet several characters who will help you to better understand the conditions of creation of the Society of Seamen in the 19th century, the development of the Seamen’s Festival and its evolution until today.

Registration required

La historia de Honfleur está llena de marineros, exploradores, capitanes, corsarios y pescadores. Desde 1861, cada fin de semana de Pentecostés, la « gente del mar » se reúne para la peregrinación a Notre Dame de Grace. Déjenos contarle sus historias Siguiendo al guía por las calles y muelles, conocerá mejor la prestigiosa historia marítima de Honfleur. Por el camino conocerá a varios personajes que le ayudarán a comprender mejor las condiciones de la creación de la Société des Marins en el siglo XIX, el desarrollo de la Fête des Marins y su evolución hasta nuestros días.

Inscripción obligatoria

Die Geschichte von Honfleur ist geprägt von Seeleuten, Entdeckern, Kapitänen, Korsaren und Fischern. Seit 1861 versammeln sich die Seeleute an jedem Pfingstwochenende zur Pilgerfahrt nach Notre Dame de Grace. Lassen Sie sich von uns ihre Geschichten erzählen!!! Wenn Sie dem Reiseführer durch die Gassen und entlang der Kais folgen, erfahren Sie mehr über die prestigeträchtige Seefahrtsgeschichte von Honfleur. Unterwegs begegnen Sie verschiedenen Personen, die Ihnen helfen werden, die Bedingungen der Gründung der Société des Marins im 19. Jahrhundert, den Ablauf der Fête des Marins und ihre Entwicklung bis heute besser zu verstehen.

Anmeldung erforderlich

