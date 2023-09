Visite contée « Histoire & Légendes » Office de tourisme Honfleur, 7 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Dans une atmosphère propice à la féerie, partez à la découverte de la cité médiévale…

Les visites “Histoire et légendes” vous emmènent à travers les vieilles ruelles au cœur du Moyen-âge et vous dévoileront les charmes insoupçonnés de Honfleur…

Honfleur est une très vieille dame, avec plus de 1000 ans d’existence, plongez dans son histoire et laissez nous vous raconter ses légendes.

Suivez nous si vous avez toujours voulu savoir ce que cache le Vieux Bassin, qui est cet Arlequin salé dont on parle, ou encore où les pirates ont-ils enterré leur trésor…?

(gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB – sur présentation d’un justificatif de domicile le jour de l’animation).

Office de tourisme

Honfleur 14600 Calvados Normandie



In an atmosphere conducive to enchantment, discover the medieval city..

The « History and Legends » tours will take you through the old streets in the heart of the Middle Ages and will reveal the unsuspected charms of Honfleur..

Honfleur is a very old lady, with more than 1000 years of existence, dive into its history and let us tell you its legends.

Follow us if you have always wanted to know what the Vieux Bassin hides, who is this salty Harlequin that people talk about, or where did the pirates bury their treasure…?

(free for the inhabitants of the Community of Communes of Honfleur Beuzeville CCPHB – on presentation of a proof of address on the day of the animation)

En un ambiente propicio al encanto, descubra la ciudad medieval?

Los recorridos « Historia y Leyendas » le llevarán por las antiguas calles en el corazón de la Edad Media y le revelarán los insospechados encantos de Honfleur?

Honfleur es una dama muy antigua, con más de 1000 años de existencia, sumérjase en su historia y déjenos contarle sus leyendas.

Síganos si siempre ha querido saber qué esconde el Vieux Bassin, quién es ese Arlequín salado del que se habla, o dónde enterraban los piratas su tesoro

(gratuito para los habitantes de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB – previa presentación de un justificante de domicilio el día de la animación)

In einer märchenhaften Atmosphäre können Sie die mittelalterliche Stadt entdecken..

Die Führungen « Geschichte und Legenden » führen Sie durch die alten Gassen in das Herz des Mittelalters und enthüllen Ihnen die ungeahnten Reize von Honfleur..

Honfleur ist eine sehr alte Dame mit einer über 1000-jährigen Geschichte. Tauchen Sie ein in ihre Geschichte und lassen Sie sich von uns ihre Legenden erzählen.

Folgen Sie uns, wenn Sie schon immer wissen wollten, was sich im Vieux Bassin verbirgt, wer der salzige Harlekin ist, von dem man spricht, oder wo die Piraten ihren Schatz vergraben haben…?

(kostenlos für die Einwohner der Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB – gegen Vorlage eines Wohnsitznachweises am Tag der Veranstaltung)

