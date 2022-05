Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – visites guidées : Saint-Claude au fil de l’eau Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – visites guidées : Saint-Claude au fil de l'eau Les jeudis au départ du parc du Truchet, à Saint-Claude. L'eau est omniprésente à Saint-Claude, ces rivières et ruisseaux ont fait de la ville la Capitale de la Pipe et du Diamant, découvrez pourquoi au travers de cette visite. Sur réservation (jusqu'à la veille à 18h)

Départ assuré à partir de 4 inscrits

Durée 2h (attention dénivelé important)

Prix: 6-8 EUR

Contact: contact@saint-claude-haut-jura.com +33 3 84 45 34 24



