10 Rue de l'Epicéa, 39370 La Pesse Office du tourisme de La Pesse Lajoux Jura

2022-12-19 – 2022-12-19

Jura Lajoux EUR L’Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude vous invite à partager un moment de convivialité lors de ses pots d’accueil hivernaux. Au programme présentation du territoire, ses activités, ses animations. Ceux-ci auront lieu à La Pesse et à Lajoux de 11h à 12h aux dates suivantes : – Lundi 19/12

– Lundi 26/12

– Dimanche 5/02

– Dimanche 12/02

– Dimanche 19/02

– Dimanche 26/02 Au plaisir de vous rencontrer ! +33 3 84 45 34 24 Office du tourisme de La Pesse 10 Rue de l’Epicéa, 39370 La Pesse Lajoux

