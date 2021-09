Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Journée européennes du patrimoine : Visite guidée sur les pas de Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Journée européenne du patrimoine : Visite guidée sur les pas de Saint-Claude Samedi 18 septembre à 14h, à Saint-Claude. Lors de la journée européenne du patrimoine, l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude, vous propose une visite guidée, sur les pas de Saint-Claude. Découvrez l'Histoire de la ville de Saint-Claude au travers de son passé. Sur réservation (jusqu'à la veille à 18h)

Départ assuré à partir de 10 inscrits

Durée 2h dernière mise à jour : 2021-08-28

Saint-Claude
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 1 Avenue de Belfort