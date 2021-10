Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Augustin raconte moi ta cathédrale Saint-Claude, 27 octobre 2021, Saint-Claude.

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Augustin raconte moi ta cathédrale 2021-10-27 – 2021-10-27 Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 1 Avenue de Belfort

Saint-Claude Jura

L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Augustin raconte moi ta cathédrale

Les mercredis 27 octobre et 3 novembre et les vendredis 29 octobre et 5 novembre à 10h30, à la Cathédrale de Saint-Claude.

“Augustin raconte moi ta cathédrale”. Découvre l’Histoire de la Cathédrale de Saint-Claude au travers d’Augustin petit moinillon de l’Ancienne Abbaye.

Sur réservation (jusqu’à la veille à 18h)

Départ assuré à partir de 4 inscrit

Durée 1h15.

contact@saint-claude-haut-jura.com +33 3 84 45 34 24

L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude – Augustin raconte moi ta cathédrale

Les mercredis 27 octobre et 3 novembre et les vendredis 29 octobre et 5 novembre à 10h30, à la Cathédrale de Saint-Claude.

“Augustin raconte moi ta cathédrale”. Découvre l’Histoire de la Cathédrale de Saint-Claude au travers d’Augustin petit moinillon de l’Ancienne Abbaye.

Sur réservation (jusqu’à la veille à 18h)

Départ assuré à partir de 4 inscrit

Durée 1h15.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par