LA MEDUANA – CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Office de Tourisme – Halte Fluviale Mayenne, 4 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Une croisière gourmande le dimanche pour allier gastronomie et promenade au fil de l’eau. Sur réservation..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 15:30:00. EUR.

Office de Tourisme – Halte Fluviale Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



A gourmet cruise on Sundays to combine gastronomy and a walk along the water. Reservation required.

Un crucero gourmet el domingo para combinar la gastronomía con un paseo por el agua. En la reserva.

Eine Gourmetkreuzfahrt am Sonntag, um Gastronomie und Spaziergänge entlang des Wassers miteinander zu verbinden. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire