CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE – DURÉE 2 HEURES Office de Tourisme – Halte Fluviale Mayenne, 2 septembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Un moment de détente au fil de la rivière, la Mayenne….

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme – Halte Fluviale Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



A moment of relaxation along the river, the Mayenne…

Un momento de relax a orillas del río Mayenne…

Ein Moment der Entspannung am Flussufer der Mayenne…

Mise à jour le 2023-06-13 par eSPRIT Pays de la Loire