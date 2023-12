Visit’insolite ! Office de Tourisme Gourdon, 4 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Explorez l’histoire de la cité médiévale à travers vos 5 sens et mettez-les à l’épreuve !

Dégustation de produits régionaux à l’aveugle..

2024-07-16 10:30:00 fin : 2024-07-16 12:00:00. 5 EUR.

Office de Tourisme

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Explore the history of the medieval city through your 5 senses and put them to the test!

Blind tasting of regional products.

Explore la historia de la ciudad medieval a través de sus 5 sentidos y póngalos a prueba

Cata a ciegas de productos regionales.

Erforschen Sie die Geschichte der mittelalterlichen Stadt mit Ihren 5 Sinnen und stellen Sie sie auf die Probe!

Blindverkostung von regionalen Produkten.

