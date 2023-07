Visite commentée de Gien spéciale « Fête de la Saint-Hubert » Office de Tourisme Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Visite commentée de Gien spéciale « Fête de la Saint-Hubert » Samedi 16 septembre, 09h30 Office de Tourisme Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

À l’occasion de la Fête de la Saint-Hubert, organisée par la paroisse de Gien/Briare avec le soutien de la Ville de Gien, l’Office de Tourisme vous propose une visite gratuite de la cité d’Anne de Beaujeu sous un angle inédit : celui de la Saint-Hubert, et du lien entre la pratique de la chasse et le rayonnement de la ville au fil des siècles.

La visite se terminera juste devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, juste à temps pour pouvoir assister à la messe de 11h.

Office de Tourisme Place Jean-Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire 0238672528 https://gien-tourisme.fr https://www.facebook.com/gientourisme Venir dans le Giennois, c’est profiter d’une terre riche de 4 Atouts magnifiques. Ressourcez-vous au bord de la Loire, dernier fleuve sauvage de France. Découvrez la vie de château à travers celui de Gien et de Saint-Brisson-sur-Loire. Enrichissez-vous de l’histoire de Gien et sa faïence de renommée internationale. Et enfin, émerveillez vos papilles au détours des vignes des Coteaux du Giennois. Parking centre Anne-de-Beaujeu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Office de Tourisme de Gien