VISITE NATURE & PATRIMOINE DU CŒUR DE VILLE Office de Tourisme Fontenay-le-Comte, 22 novembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Dans le cadre de la semaine verte, venez assister à une visite exceptionnelle du cœur de ville accompagnés d’une animatrice du patrimoine et d’un employé travaillant pour le service des espaces verts !.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:30:00. .

Office de Tourisme Place de Verdun

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



As part of Green Week, join us for an exceptional tour of the heart of the city, accompanied by a heritage coordinator and an employee from the green spaces department!

En el marco de la Semana Verde, participe en un recorrido excepcional por el corazón de la ciudad, acompañado por un coordinador de patrimonio y un empleado del departamento de espacios verdes

Im Rahmen der Grünen Woche können Sie an einer außergewöhnlichen Führung durch das Stadtzentrum teilnehmen, die von einer Denkmalpflegerin und einem Mitarbeiter des Grünflächenamtes begleitet wird

Mise à jour le 2023-10-18 par Vendée Expansion