L’ÉTRANGE BALADE DE FONTENAY… Office de Tourisme Fontenay-le-Comte, 21 octobre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Un parcours sonore et imaginaire sur les pas des « Fontenautes », dans les rues du vieux Fontenay..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Office de Tourisme Place de Verdun

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



A sound and imaginary journey in the footsteps of the « Fontenautes », in the streets of old Fontenay.

Un viaje sonoro e imaginario tras las huellas de los « Fontenautes », por las calles de la antigua Fontenay.

Ein akustischer und imaginärer Rundgang auf den Spuren der « Fontenautes », in den Straßen des alten Fontenay.

