Journées du Patrimoine : visite guidée « en poussant les portes de la cité » Office de Tourisme Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Cette visite vous conduit à travers les rues de Figeac pour découvrir des édifices privés habituellement fermés au public. Cours d’hôtels particuliers, escaliers, ce parcours vous invite à parfaire votre connaissance de Figeac..

2023-09-16 17:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Office de Tourisme place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



This tour leads you through the streets of Figeac to discover private buildings usually closed to the public. Courtyards of private mansions, staircases, this tour invites you to perfect your knowledge of Figeac.

Este recorrido le lleva por las calles de Figeac para descubrir edificios privados habitualmente cerrados al público. Patios de mansiones privadas, escaleras, este recorrido le invita a conocer mejor Figeac.

Dieser Rundgang führt Sie durch die Straßen von Figeac, um private Gebäude zu entdecken, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Höfe von Privathäusern, Treppen, dieser Rundgang lädt Sie dazu ein, Ihre Kenntnisse über Figeac zu erweitern.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac