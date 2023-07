Visite Guidée à la Découverte de Figeac Office de Tourisme Figeac, 10 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La visite idéale pour s’initier à Figeac… La ville s’anime, les rues et les monuments vous livrent toutes leurs richesses. Maisons de marchands, ancienne abbatiale, places et lieux de rencontre, c’est tout le cœur de la cité qui vous dévoile son histoire et ses secrets.

Le témoignage de Brigitte Armand-Billiet, guide conférencière :

« Cette visite est pour moi incontournable pour avoir une vue d’ensemble de la ville. Elle donne les clés de Figeac : les grandes étapes de son histoire, les lieux majeurs de la cité. Elle suscite l’envie d’approfondir ou de flâner en poursuivant ce voyage dans le temps… ».

2023-07-10 10:30:00 fin : 2023-07-10 12:00:00. 8 EUR.

Office de Tourisme Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



The ideal visit to learn about Figeac… The city comes alive, the streets and monuments reveal all their richness. Merchants’ houses, the old abbey church, squares and meeting places, it is the heart of the city that reveals its history and its secrets.

Brigitte Armand-Billiet’s testimonial:

« This tour is for me a must to have an overview of the city. It gives the keys to Figeac: the major stages of its history, the major places in the city. It makes you want to go further or to stroll around and continue this journey through time… »

La forma ideal de conocer Figeac… La ciudad cobra vida, las calles y los monumentos revelan todos sus tesoros. Casas de comerciantes, la antigua iglesia abacial, plazas y lugares de encuentro, el corazón de la ciudad revela su historia y sus secretos.

Brigitte Armand-Billiet, guía turística, nos lo cuenta:

« Para mí, este recorrido es imprescindible para tener una visión general de la ciudad. Te da las claves de Figeac: las grandes etapas de su historia, los principales lugares de la ciudad. Dan ganas de ir más lejos o de pasear y continuar el viaje en el tiempo… »

Die ideale Tour, um sich mit Figeac vertraut zu machen… Die Stadt erwacht zum Leben, die Straßen und Denkmäler zeigen Ihnen ihren ganzen Reichtum. Kaufmannshäuser, die alte Abteikirche, Plätze und Treffpunkte – das ganze Herz der Stadt enthüllt seine Geschichte und seine Geheimnisse.

Die Aussage von Brigitte Armand-Billiet, Fremdenführerin :

« Diese Führung ist für mich ein Muss, um einen Überblick über die Stadt zu erhalten. Sie vermittelt die Schlüssel zu Figeac: die großen Etappen seiner Geschichte, die wichtigsten Orte der Stadt. Sie weckt den Wunsch, die Reise in die Vergangenheit zu vertiefen oder weiter zu bummeln… »

