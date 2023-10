BALADE LITTORAL 76 Office de Tourisme Fécamp, 26 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Une balade pour en savoir plus et échanger sur l’aménagement du littoral, le paysage, le recul des falaises, les risques de submersion et les effets du changement climatique.

Le parcours vous mènera au point culminant de Fécamp, le Cap Fagnet, d’où vous observerez l’un des plus beaux panoramas sur la ville, le port et son front de mer.

Animée par le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime..

2023-10-26 09:30:00 fin : 2023-10-26 . .

Office de Tourisme Quai Sadi Carnot

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



A walk to find out more and exchange views on coastal development, the landscape, cliff recession, the risk of flooding and the effects of climate change.

The walk takes you to Fécamp?s highest point, Cap Fagnet, from where you can enjoy one of the finest panoramic views of the town, port and waterfront.

Organized by the Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Un paseo para saber más y debatir sobre el desarrollo costero, el paisaje, el retroceso de los acantilados, el riesgo de inundaciones y los efectos del cambio climático.

El paseo le llevará al punto más alto de Fécamp, Cap Fagnet, desde donde podrá disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, el puerto y el paseo marítimo.

Organizado por el Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Ein Spaziergang, um mehr über die Küstenplanung, die Landschaft, den Rückgang der Klippen, die Überschwemmungsgefahr und die Auswirkungen des Klimawandels zu erfahren und sich darüber auszutauschen.

Der Weg führt Sie zum höchsten Punkt von Fécamp, dem Cap Fagnet, von wo aus Sie eines der schönsten Panoramen über die Stadt, den Hafen und die Strandpromenade genießen können.

Die Veranstaltung wird vom Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime geleitet.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche