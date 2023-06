Visite guidée de la cité médiévale : La Roche-Posay Office de tourisme et du thermalisme La Roche-Posay, 16 septembre 2023, La Roche-Posay.

Visite guidée de la cité médiévale : La Roche-Posay 16 et 17 septembre Office de tourisme et du thermalisme Gratuit. Entrée libre.

Accompagné par un guide de l’office de tourisme, franchissez la porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay, avec ses vestiges datant des XIIe et XIIIe siècles. Laissez-vous conter une histoire riche en secrets et anecdotes, que seul votre guide peut vous révéler.

Le point fort de la visite : entrez dans le donjon et découvrez son mystère, tout en assistant à une projection vidéo étonnante sur la voûte de la salle des échos !

Profitez de ces deux journées pour découvrir des animations dans la cour du donjon, en compagnie de La Sabotée Bernouse ou encore de la compagnie ADM Mandragore.

Office de tourisme et du thermalisme 14 boulevard Victor Hugo, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 13 00 http://larocheposay-tourisme.com https://fr-fr.facebook.com/LaRochePosayTourisme/;https://www.instagram.com/larocheposay_tourisme/ L’office de tourisme et du thermalisme vous accueille et vous propose de découvrir la ville médiévale de La Roche-Posay : une ville fortifiée au Moyen Âge dont il subsiste des vestiges. Bus 24, de Châtellerault à La Roche-Posay. Parking gratuit à l’arrière de l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Guillaume Hareux