Une journée à la ferme : De l’élevage à l’assiette Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 4 février 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une excursion en autocar au départ de Martigues direction La Drôme. Au programme : découverte de l’usine Eyguebelle et la fabrication de ses sirops et apéritifs fruités ainsi qu’un déjeuner à l’auberge paysanne « La terrine » suivi d’un après-midi dansant.. Familles

2024-02-04 07:30:00 fin : 2024-02-04 19:00:00. EUR.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A coach excursion departing from Martigues towards La Drôme. On the program: discovery of the Eyguebelle factory and the production of its syrups and fruity aperitifs as well as a lunch at the peasant inn « La terrine » followed by an afternoon of dancing.

Una excursión en autocar con salida desde Martigues hacia La Drôme. En el programa: descubrimiento de la fábrica Eyguebelle y la producción de sus jarabes y aperitivos afrutados, así como un almuerzo en la posada campesina « La terrine » seguido de una tarde de baile.

Ein Busausflug von Martigues nach La Drôme. Auf dem Programm: Entdeckung der Eyguebelle-Fabrik und der Herstellung ihrer Sirupe und fruchtigen Aperitifs sowie ein Mittagessen im Bauerngasthof „La terrine“ mit anschließendem Tanznachmittag.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Martigues