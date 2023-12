Cet évènement est passé Exposition : Martigues la nuit Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-22
fin : 2024-01-06

Le Photo Club de Martigues est heureux de vous présenter son exposition photographique présentée dans le hall de l'Office de Tourisme de Martigues.

Dans le cadre du thème « les aventuriers du polar à Martigues »..

N’hésitez pas à venir découvrir Martigues comme vous ne l’avez encore jamais imaginé, inquiétante et inspirante.



Avec les photographes Franck Germain, Christian Izzo, Guy Chappus, Jacqueline Freguin, Frederic Artel, Bernard Guigon, Evelyne Guigon, Sabrina Hanrard, Michel Maties, Rachel Venance-Schell. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
Rond-point de l'Hôtel de Ville

Martigues 13500
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

