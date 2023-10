Noël, strass et paillettes Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 17 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

En décembre, faites partie du voyage lors de cette excursion en autocar au départ de Martigues. Direction Aubagne pour profiter du marché de santons et repas – spectacle dans un cabaret au domaine de Billardier..

2023-12-17 08:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In December, be part of the journey on this coach excursion from Martigues. Direction Aubagne to enjoy the figurine market and meals – show in a cabaret at the Billardier estate.

En diciembre, sea parte del viaje en esta excursión en autobús desde Martigues. Diríjase a Aubagne para disfrutar del mercado de figuras y de la comida – espectáculo en un cabaret del dominio Billardier.

Nehmen Sie im Dezember an der Reise mit diesem Busausflug ab Martigues teil. Fahren Sie Richtung Aubagne, um den Figurenmarkt und die Mahlzeiten zu genießen – Show in einem Kabarett auf dem Billardier-Anwesen.

