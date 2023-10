Martigues illuminée Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 16 décembre 2023, Martigues.

C’est beau Martigues la nuit…notre randonnée urbaine vous emmène à la découverte des illuminations du centre-ville et à la chapelle

Notre-Dame-des-Marins sur les hauteurs pour découvrir un panorama exceptionnel.. Familles

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville

Martigues is beautiful at night… our urban walk takes you to discover the illuminations of the town centre and from the chapel

Notre-Dame-des-Marins chapel on the heights to discover an exceptional panorama.

Martigues es hermosa de noche… nuestro paseo urbano le lleva a descubrir las iluminaciones del centro de la ciudad y de la capilla

La capilla de Notre-Dame-des-Marins en las alturas para descubrir un panorama excepcional.

C’est beau Martigues la nuit… Unsere Stadtwanderung führt Sie zu den Beleuchtungen des Stadtzentrums und von der Kapelle aus.

Notre-Dame-des-Marins auf die Anhöhen, um ein außergewöhnliches Panorama zu entdecken.

