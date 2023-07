Découverte des vins de Châteauneuf du Pape Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 5 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le temps d’une journée, découvrez Châteauneuf du pape avec la visite d’une cave et la dégustation de 3 cuvées. Puis plongez dans l’histoire de la ville antique d’Orange.

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Martigues et ne ligne sur notre site..

2023-11-05 08:30:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. EUR.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Spend a day discovering Châteauneuf du Pape, visiting a cellar and tasting 3 different vintages. Then delve into the history of the ancient city of Orange.

Bookings required at the Martigues Tourist Office and online on our website.

Pase un día descubriendo Châteauneuf du Pape, visitando una bodega y catando 3 añadas diferentes. A continuación, profundice en la historia de la antigua ciudad de Orange.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Martigues y en línea en nuestro sitio web.

Entdecken Sie an einem Tag Châteauneuf du pape mit dem Besuch eines Weinkellers und der Verkostung von 3 Cuvées. Tauchen Sie anschließend in die Geschichte der antiken Stadt Orange ein.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Martigues und online auf unserer Website.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de Martigues