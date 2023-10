Visite commentée du Fort de Bouc Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 30 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Faites un voyage dans le temps et découvrez l’histoire du Fort de Bouc du Moyen-Age jusqu’à aujourd’hui. Envié par les Rois et Comtes de l’époque, le Fort permettait le contrôle de la région, la surveillance des côtes et la défense d’un territoire..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Rond-point de l’Hôtel de Ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take a trip back in time and discover the history of Fort de Bouc from the Middle Ages until today. Envious of the Kings and Counts of the time, the Fort allowed control of the region, surveillance of the coasts and the defense of a territory.

Haga un viaje en el tiempo y descubra la historia del Fort de Bouc desde la Edad Media hasta nuestros días. envidiado por los Reyes y Condes de la época, el Fuerte permitía el control de la región, la vigilancia de las costas y la defensa de un territorio.

Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit und entdecken Sie die Geschichte von Fort de Bouc vom Mittelalter bis heute. Die von den damaligen Königen und Grafen beneidete Festung ermöglichte die Kontrolle der Region, die Überwachung der Küsten und die Verteidigung eines Territoriums.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Martigues