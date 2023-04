Vivre l’été à Martigues, une semaine de rencontre et d’échange Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vivre l’été à Martigues, une semaine de rencontre et d’échange Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, 2 mai 2023, Martigues. L’équipe de l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues vous dévoile la programmation été 2023 : balades en bateaux, rencontres de producteurs locaux, exploration créative, présentation des nouveaux topos rando et découverte de la table sensorielle..

The team of the Martigues Tourist and Leisure Office unveils the summer 2023 programme: boat trips, meetings with local producers, creative exploration, presentation of the new hiking guides and discovery of the sensory table. El equipo de la Oficina de Turismo y Ocio de Martigues desvela el programa del verano 2023: paseos en barco, encuentros con productores locales, exploración creativa, presentación de las nuevas rutas de senderismo y descubrimiento de la mesa sensorial. Das Team des Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues enthüllt das Programm für den Sommer 2023: Bootsfahrten, Treffen mit lokalen Produzenten, kreative Erkundungen, Vorstellung der neuen Wander-Topos und Entdeckung des « Table sensorielle ».

