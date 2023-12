Journée autour de la truffe Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 9 mars 2024, Martigues.

Journée autour de la truffe Samedi 9 mars 2024, 07h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Tarif unique : 72€

7h30 : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues.

Matin : Visite du marché aux truffes de Richerenches dans le Vaucluse. Le village de Richerenches est bâti dans l’enceinte de l’ancienne Commanderie des Templiers.

Possibilité de visiter le musée de la truffe et du vin (gratuit), dans la maison templière du XIIème siècle, monument historique classé.

Déjeuner : Repas autour de la truffe à la salle des fêtes du village. Un moment de régal et convivial organisé par le Comité des fêtes.

Menu : kir, omelette aux truffes, salade, fromage, dessert et café – Vin compris

En cadeau : repartez avec un verre sérigraphié en souvenir.

Après-midi : Rendez-vous avec un trufficulteur.

Au programme : présentation du métier de trufficulteur et de ses activités (vignes, lavandin et truffe), explications sur la culture des chênes truffiers, la différence entre les variétés et les qualités des truffes, présentation du chien, de son dressage et de son travail et démonstration de cavage. Vente possible de truffes trouvées et des produits de l’exploitation.

Sur le retour, arrêt à la cave du Cellier des Templiers.

Aux alentours de 18h00 : Retour à l’Office de Tourisme.

En vente à l’Office de Tourisme de Martigues et sur www.martigues-tourisme.com

