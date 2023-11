Une journée à la ferme : De l’élevage à l’assiette Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 4 février 2024, Martigues.

Une journée à la ferme : De l’élevage à l’assiette Dimanche 4 février 2024, 07h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Adulte : 81 €, Enfant (2-12 ans) : de 56 à 64 €.

7h30 : Rendez-vous devant l’office de tourisme. Départ en bus en direction de La Drôme.

10h00 : Découverte de l’usine Eyguebelle

Le Domaine Eyguebelle élabore avec passion des sirops et des apéritifs de fruits et plantes. De la sélection des ingrédients à la mise en bouteille, venez découvrir les différentes étapes de fabrication des sirops et apéritifs Eyguebelle, leur savoir-faire artisanal, l’authenticité des produits et du goût, la passion du métier et l’exigence.

11h00 : départ pour Mercurol.

11h45 : Arrivée à l’auberge paysanne « La terrine » , grande bâtisse au milieu des parcs à cochons (Duroc, noire de Bigorre, Hampshire..), prés d’un petit canal entre deux étangs.

Sur les bases d’un ancien moulin détruit, le patron et son équipe ont complètement reconstruit cette auberge paysanne, de la cave aux toits, des tables aux chaises, des meubles au four à bois, tout à été fait à la main. C’est dans ce cadre champêtre inédit que, depuis 1979, vous dégusterez les produits de la ferme : cochons, terrines de canard, caillettes, rillettes, pain et pognes, cuits dans leur four à bois.

Menu fait maison .

Tout à volonté, le tout cuit au feu de bois :

Apéritif maison

Canapé au four à bois (ciboule, poisson, paysan, terrines de la ferme (canards, caillettes, rillettes)

Cochon à la broche (farcis de légumes) découpé dès sa sortie du four à bois

Tomme de chèvre et fromage blanc

Pogne et fruits au sirop maison

Café

Boissons comprises (apéritif maison, vin blanc, vin rosé, vin rouge, Clairette de Die)

Après midi dansant, balade dans la ferme, pétanque, cartes…

Vente à emporter de produits fait maison : pain, pogne, saucisson (paiement uniquement par chèque ou espèces)

Aux alentours de 19h00 :Arrivée à Martigues

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-excursions-en-autocar/de-l-elevage-a-l-assiette.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T07:30:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

2024-02-04T07:30:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Gastronomie terroir

Vital, La Terrine