Marché aux santons d’Aubagne et après-midi cabaret Dimanche 17 décembre, 08h00 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Tarif adulte : 81€ / Tarif enfant (3-10 ans) : 55€

8h : Départ en bus devant l’Office de tourisme.

9h30 : Temps libre au Marché aux santons et à la céramique d’Aubagne.

C’est le rendez-vous des maîtres santonniers de France ! Dans l’ambiance festive de Noël, les artisans du territoire seront présents pour vous faire découvrir leurs créations telles que : santons, crèches, décorations, arts de la table, bijoux et accessoires… Une belle source d’inspiration pour vos cadeaux de fin d’année et vos tables de fête !

11h : Départ en bus pour Tourves.

11h45 : Arrivée au Domaine du Billardier. Un domaine au cadre d’exception où vous pourrez profiter pleinement de ses grands espaces champêtres et de son lac atypique pour sublimer vos photos.

Apéritif à volonté : Crevettes marinées et sardines grillées, merguez et chipolatas au feu de bois. Whisky, Pastis, Forteni rosso et blanco, Punch ananas-coco et Sangria maison. Vin rouge / rosé et sodas.

Repas assis en salle : Agneau à la broche, pommes de terre confites au feu de bois, salade verte. Fromage et fruits de saison. Gateau et café. Eau plate, vin rouge et rosé à discrétion.

Spectacle à thème pendant le repas : grand Cabaret strass et paillettes.

Après-midi dansant jusqu’à 17h.

18h30 : Retour à l’office de Tourisme.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-excursions-en-autocar/marche-aux-santons-daubagne-et-apres-midi-cabaret.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T08:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

