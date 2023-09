Chasse aux indices d’Halloween : Sauve Martigues ! Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Chasse aux indices d’Halloween : Sauve Martigues ! Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 31 octobre 2023, Martigues. Chasse aux indices d’Halloween : Sauve Martigues ! Mardi 31 octobre, 14h00 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Tarif unique : 9.50€ Plonge dans une histoire fascinante où les frères pêcheurs se sont disputés un soir de pleine lune, semant la discorde dans les rues de Martigues. Leur querelle a plongé la ville dans l’obscurité et le désarroi, mais il y a encore de l’espoir… Le 31 octobre, jour d’Halloween, tu es invité à prendre part à cette chasse à indices pour réconcilier les squelettes pêcheurs avant qu’il ne soit trop tard. Pas de panique, Mamie Louche veille sur toi mais fais vite… la paix à Martigues est menacée ! Arme-toi de ton esprit curieux et de ta détermination, car la mission ne sera pas facile. Munis d’une mystérieuse box « Chasseur de Trésor », forme une équipe de 4 personnes et pars à la récolte d’indices dans toute la ville. En chemin, tel un aventurier, tu exploreras les ruelles pittoresques, les canaux enchanteurs, et les places lugubres de la ville. Chaque indice récolté te rapprochera de la solution finale. Trouve la phrase mystère qui réconciliera les squelettes pêcheurs et sauve Martigues de l’obscurité éternelle. En fin de parcours, rendez-vous chez GM (Jonquières) pour reprendre des forces lors d’un goûter spécial Halloween bien mérité ! Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
Adresse: Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France
Ville: Martigues
Departement: Bouches-du-Rhône

