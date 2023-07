Escapade Cévenole Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Escapade Cévenole Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues, 25 octobre 2023, Martigues. Escapade Cévenole Mercredi 25 octobre, 07h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues 7h30 : Départ devant l’Office de Tourisme de Martigues, en direction des Cévennes.

Ramassage de châtaignes au Col de la Barraque (aux environs de 9h30). 12h30 : Arrivée au restaurant Lou Raiol.

Restaurant gastronomique situé à 700m d’altitude, au col de Pendedis, en plein cœur des Cévennes (Saint Germain de Calberte).

Au menu : charcuterie cévenole, crudités, truite meunière, coq au vin, légumes, fromage des Cévennes, coupe de glace, café. Vin en pichet (rouge, rosé et blanc).

Sur place , vente de produits cévenols. 15h00 : Détente cévenole. Animation dansante. 16h00 : Grillée de châtaignes au vin blanc. 19h00 : Retour à l’Office de Tourisme. Une visite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues et sur www.martigues-tourisme.com Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-excursions-en-autocar/escapade-cevenole.html »}] [{« link »: « http://www.martigues-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

