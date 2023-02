Expérience sensorielle aux côtés d’un producteur de plantes à parfum et visite de Nîmes Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Adulte : 76 €, Enfant : 65 €.

Une rencontre avec un artisan, une entreprise locale, un savoir faire, une tradition, couplée à une découverte culturelle et touristique de la région , et un menu à base de produits locaux… Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Balade parfumée au cœur de Nîmes, la Romaine. 9h30 : Arrivée à Bellegarde au sein de l’exploitation « Un mas en Provence ». Atelier cueillette et distillation (3 heures) Imaginez un lieu où se réunissent la culture biologique des plantes à parfums et leur transformation en huiles essentielles et la création de parfums certifiés. La magie de l’alchimie prend forme dans ce lieu nommé «Un mas en Provence, de la plante au parfum». Un lieu haut en senteurs délicates pour une expérience unique, ludique et sensorielle. Découvrez une passion familiale, petit fils et fils d’agriculteur depuis 4 générations, Gael Briez réalise son rêve de toujours : maitriser toute la chaine de production en produisant lui même les plantes à parfum, de la plante aux produits finis en passant par le flacon. Le temps d’une matinée, participez à la cueillette et à la distillation des plantes et repartez avec votre flacon d’huile essentielle et d’hydrolat.

Visite guidée incluse.

12h30 : Départ en direction de Nîmes. 13h00 : Déjeuner à Nîmes au Restaurant Les Alyzés

(Bistronome nîmois depuis 1989). Menu à titre indicatif (hors boissons) :

Crespeou (gâteau d’omelettes au légumes sur son concassé de tomates au basilic.

Encornet à la nîmoise (à la brandade de morue), riz.

Moelleux aux poires Le restaurant est idéalement situé entre les arènes et la Maison Carré, en plein cœur du centre ville. Après le déjeuner, temps libre à Nîmes.

La ville de Nîmes s’est construite de façon remarquable autour et avec ses monuments romains. C’est cette architecture antique déclinée au fil des siècles qui a donné à la ville son identité, sa personnalité, sa singularité, lui conférant une valeur universelle exceptionnelle. La ville évoque l’image de la cité romaine par excellence, tant par la richesse de ses monuments hérités de l’Antiquité, que par l’originalité de son tissu urbain qui les a intégrés harmonieusement au fil du temps. Possibilité de visiter les arènes de Nîmes, le musée de la Romanité, le centre ancien et ses hôtels particuliers.

17h00 : Départ de Nîmes.

Retour à Martigues vers 18h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:30:00+02:00

2023-06-03T18:00:00+02:00 BriezG, un mas en Provence

