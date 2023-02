Immersion au cœur d’un élevage de taureaux dans leur milieu naturel et visite d’Arles Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Immersion au cœur d’un élevage de taureaux dans leur milieu naturel et visite d’Arles Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, 14 mai 2023, Martigues. Immersion au cœur d’un élevage de taureaux dans leur milieu naturel et visite d’Arles Dimanche 14 mai, 09h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

Adulte : 67 €, Enfant : 59 €.

Une rencontre avec un artisan, une entreprise locale, un savoir faire, une tradition, couplée à une découverte culturelle et touristique de la région , et un menu à base de produits locaux… Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Immersion sauvage dans la vallée du taureau ! 9H30 : Départ devant l’office de tourisme de Martigues.

10h15 : Arrivée au domaine des Costes Hautes à Saint Martin de Crau.

Vous serez au cœur d’un des plus beaux espaces protégés que compte la vallée des baux de Provence. Au cours de la visite, découvrez la vie sauvage du taureau, admirez des paysages à couper le souffle, et observez une faune et une flore exceptionnelles. Journée en immersion totale avec un vrai passionné :

Accueil et présentation de l’élevage Visite en charrette de l’élevage

Course des taureaux sur le taurodrôme Dégustation de produits de l’élevage (saucisson de taureau etc.) Déjeuner sur place, une cuisine du terroir fait maison.

Menu :

Gardianne de taureau du domaine accompagnée de riz de Camargue. Dessert et café (Vin et apéritif à régler sur place en option) 14H30 : Départ pour Arles.

15H00 : Temps libre pour visiter Arles.

A l’image de Rome, Arles possède une double facette : des ruines antiques se retrouvent entourées par la ville moderne et colorée. Arles est aussi classée à l’Unesco pour ses bâtiments romains et romans. 17h15 : Départ d’Arles en direction de Martigues.

Retour à Martigues vers18h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:30:00+02:00

2023-05-14T18:00:00+02:00 Jean-Luc Couturier, Domaine de Costes-Hautes

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Adresse Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues lieuville Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Immersion au cœur d’un élevage de taureaux dans leur milieu naturel et visite d’Arles Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues 2023-05-14 was last modified: by Immersion au cœur d’un élevage de taureaux dans leur milieu naturel et visite d’Arles Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues 14 mai 2023 Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône