Découverte des secrets de la cosmétique Made in Provence : Occitane et visite de l’abbaye de Silvacane Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Découverte des secrets de la cosmétique Made in Provence : Occitane et visite de l’abbaye de Silvacane Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, 11 mars 2023, Martigues. Découverte des secrets de la cosmétique Made in Provence : Occitane et visite de l’abbaye de Silvacane Samedi 11 mars, 09h00 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

Adulte : 61 €, Enfant : 50 €.

Une rencontre avec un artisan, une entreprise locale, un savoir faire, une tradition, couplée à une découverte culturelle et touristique de la région et un menu à base de produits locaux … Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône De l’Abbaye aux fleurs de Provence ! 9h00 : Départ en bus devant l’Office de Tourisme.

10h00 : Arrivée à l’Abbaye de Silvacane, située sur la Commune de La Roque d’Anthéron, elle se dresse entre le Luberon et la chaîne des Cotes sur la rive gauche de la Durance. Ce site cistercien vous invite à prendre le temps. Les jardins d’abord et le bassin vont vous détendre instantanément. Laissez vous émerveiller par la douceur de ce lieu, son empreinte spirituelle et son histoire. Découvrez un joyau de l’art cistercien.

Vous commencerez par une visite libre du monument.

11h00 : Vous serez accueilli au sein de l’église pour une conférence sur l’histoire de cette bâtisse, sur la vie des moines cisterciens, leurs activités…

12h30 : Départ de l’abbaye en direction de Vinon-sur-Verdon. 13h15 : Déjeuner au restaurant l’Auberge de la table ronde à Vinon-sur-Verdon. Une cuisine du terroir fait maison.

Exemple de menu (hors boissons) :

– Tarte fine aux courgettes, crème au chèvre et jambon cru

– Bourride de cabillaud à la provençale

– Nougat glacé coulis de fruits rouges 15h00 **: Départ en direction de Manosque.15h30** : Visite de l’usine l’OCCITANE. Visite guidée d’une heure de l’atelier de fabrication puis découverte du jardin méditerranéen.

Découvrez les étapes de la fabrication des produits de cette marque, visite de l’atelier et test des produits. Vous vous transformerez en apprenti laborantin…Balade dans le jardin méditerranéen, au cœur d’espèces sauvages et cultivées, mettez vos sens en éveil et laissez vous porter par les trésors de la terre que cette usine sublime chaque jour dans leurs soins et leurs parfums. 17h15 : Départ du site.

Retour à Martigues vers 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00

2023-03-11T18:30:00+01:00 Mairie La Roque

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Adresse Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Rond-point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues lieuville Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Découverte des secrets de la cosmétique Made in Provence : Occitane et visite de l’abbaye de Silvacane Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues 2023-03-11 was last modified: by Découverte des secrets de la cosmétique Made in Provence : Occitane et visite de l’abbaye de Silvacane Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues 11 mars 2023 Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône