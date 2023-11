Les villégiatures des dames de la Cour à Montreuil (randonnée-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Les villégiatures des dames de la Cour à Montreuil (randonnée-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 29 mars 2024, Versailles. Les villégiatures des dames de la Cour à Montreuil (randonnée-conférence) Vendredi 29 mars 2024, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Madame Elisabeth, la petite sœur de Louis XVI, la comtesse de Provence, les filles du roi Louis XV, Diane de Polignac ou la comtesse de Marsan…, le quartier exerça un véritable attrait auprès de cette élite féminine ! Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/villegiatures-des-dames-de-la-cour-a-montreuil-randonnee-conference.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T15:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:30:00+01:00

2024-03-29T15:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:30:00+01:00 Apidae>OpenAgenda:5788304 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles latitude longitude 48.80478;2.122714

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/