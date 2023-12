Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 29 mars 2024, Versailles. Le village de Montreuil (visite guidée) Vendredi 29 mars 2024, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T15:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:30:00+01:00

Sa charmante atmosphère attira quelques grandes demeures, mais aussi le célèbre Balzac ! Les innombrables maisons de style 1900 qu'on y voit aujourd'hui datent pour leur part d'une époque de renouveau où le quartier dut sa prospérité à l'horticulture…
Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

