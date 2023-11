Sur les traces de l’Affaire du collier de la reine (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Sur les traces de l’Affaire du collier de la reine (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 16 mars 2024, Versailles. Sur les traces de l’Affaire du collier de la reine (visite guidée) Samedi 16 mars 2024, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Une rivière de diamants, des joailliers aux abois, une aventurière sans scrupules, un cardinal disgracié : voilà les éléments de cette affaire incroyable qui contribua à ébranler la monarchie quelques années avant la Révolution… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/sur-les-traces-de-l-affaire-du-collier-de-la-reine-visite-guidee.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00 Apidae>OpenAgenda:6740811 Wikimedia Commons Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles latitude longitude 48.80478;2.122714

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/