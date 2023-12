Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI (visite guidée à la Bibliothèque municipale de Versailles) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI (visite guidée à la Bibliothèque municipale de Versailles) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 10 février 2024, Versailles. Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI (visite guidée à la Bibliothèque municipale de Versailles) Samedi 10 février 2024, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00 Entrez dans l’histoire de cette époque brillante, où les diplomates négociaient en français ! Les décors de boiseries et les tableaux de la somptueuse galerie d’apparat sont d’origine. Suscitant l’admiration des diplomates en visite à Versailles, ils racontent de manière élégante certains épisodes de l’histoire européenne, en vue de glorifier la politique française… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/le-quai-d-orsay-de-louis-xv-et-louis-xvi-1.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Apidae>OpenAgenda:748480 Ville de Versailles Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Code postal 78000 Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Latitude 48.80478 Longitude 2.122714 latitude longitude 48.80478;2.122714

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/