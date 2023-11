Madame du Barry et son hôtel en ville (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Madame du Barry et son hôtel en ville (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 9 février 2024, Versailles. Madame du Barry et son hôtel en ville (visite guidée) Vendredi 9 février 2024, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Devenu siège de la Chambre de commerce, il conserve de beaux décors et des œuvres remarquables relatives à la dernière maîtresse de Louis XV. C’est l’endroit idéal pour évoquer la fulgurante carrière de celle qui, née Jeanne Bécu, parvint au sommet des honneurs, avant d’achever tristement sa carrière sur l’échafaud à l’âge de 40 ans… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/visite-guidee-de-l-hotel-de-madame-du-barry.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Versailles

Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles
Ville Versailles

