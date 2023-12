Le Street Art à Versailles (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Le Street Art à Versailles (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 7 janvier 2024, Versailles. Le Street Art à Versailles (visite guidée) 7 janvier et 2 mars 2024 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T15:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:30:00+01:00 En vous baladant dans les rues des quartiers historiques de la ville de Versailles, vous réaliserez combien la cité des rois inspire encore les artistes et créateurs d’aujourd’hui ! Une façon ludique et décontractée de découvrir la ville royale ! (Cette visite n’inclut pas la découverte des grandes fresques du quartier de Jussieu, objets de la visite intitulée « Le Street art grandeur murale » : voir notre programmation). Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/le-street-art-a-versailles.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Apidae>OpenAgenda:5146043 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Code postal 78000 Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Latitude 48.80478 Longitude 2.122714 latitude longitude 48.80478;2.122714

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/