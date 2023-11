Faits divers et enquêtes policières (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Faits divers et enquêtes policières (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, 17 décembre 2023, Versailles. Faits divers et enquêtes policières (visite guidée) 17 décembre 2023 – 10 mars 2024, les dimanches Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Vous découvrirez les dessous des grands scandales qui ébranlèrent la monarchie, mais aussi mille et un faits divers relatés dans les rapports de police de l’époque royale. Au cœur d’un ressort judiciaire considérable, la ville de Versailles a plus tard vibré d’émotion lors des procès de Zola ou de Landru qui se sont déroulés dans ses murs … Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/faits-divers-et-enquetes-policieres-a-versailles.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00 Apidae>OpenAgenda:4674374 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles latitude longitude 48.80478;2.122714

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/