Itinéraire des droits de l'homme dans la ville de Versailles (visite guidée)

3 décembre 2023 et 10 février 2024

En parcourant les rues de la ville, mettez vos pas dans ceux des députés, depuis la procession d'ouverture jusqu'à l'hôtel des Menus-Plaisirs et à la salle du Jeu de Paume : révisez vos classiques en famille ou entre amis : réunion des Etats-généraux par Louis XVI, serment du Jeu de paume, naissance de l'Assemblée Nationale, vote de l'abolition des privilèges et de la Déclaration des Droits de l'homme…

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

