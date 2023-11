La datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Bougival, 26 août 2023, Bougival.

Bougival,Yvelines

Comme de nombreux hommes de lettres et artistes, Ivan Tourgueniev a subi le charme des coteaux de Bougival… Visitez la datcha qu’il s’y fit construire et découvrez l’œuvre, les engagements et le réseau relationnel du plus français des écrivains russes !.

2023-08-26 15:00:00 fin : 2023-08-26 16:30:00. EUR.

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Bougival 78380 Yvelines Île-de-France



Like many men of letters and artists, Ivan Tourgueniev was charmed by the hillsides of Bougival… Visit the dacha he had built there and discover the work, the commitments and the relational network of the most French of Russian writers!

Como a muchos hombres de letras y artistas, a Ivan Tourgueniev le encantaban las laderas de Bougival… Visite la dacha que hizo construir allí y descubra la obra, los compromisos y la red de contactos del más francés de los escritores rusos

Wie viele andere Literaten und Künstler wurde auch Iwan Turgenjew von den Hängen von Bougival verzaubert… Besuchen Sie die Datscha, die er sich dort bauen ließ, und erfahren Sie mehr über das Werk, die Verpflichtungen und das Beziehungsnetz des französischsten aller russischen Schriftsteller!

