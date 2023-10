Cet évènement est passé La datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Bougival Catégorie d’Évènement: Bougival La datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Bougival, 26 août 2023, Bougival. La datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival (visite guidée) 26 août – 9 décembre, les samedis Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Au cœur du parc de la Jonchère, rentrez dans l’intimité du romancier et de ses amis : la cantatrice Pauline Viardot, son égérie, Flaubert, Georges Sand, les Goncourt, Zola… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Bougival, 78380 Bougival Bougival 78380 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T16:30:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Bougival

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
Bougival, 78380 Bougival

