Noël Coypel, peintre de grands décors (visite guidée de l'exposition au Grand Trianon)

Dimanche 10 décembre, 15h00
Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Dans la galerie des Cotelle au Grand Trianon, vous voyagerez d'ensembles subsistants en décors disparus créés pour le parlement de Rennes, les Tuileries, le château de Meudon, Trianon, les Invalides… Une occasion de faire le point sur ce peintre trop mal connu du grand public !

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

