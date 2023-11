La Maison des musiciens italiens (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc La Maison des musiciens italiens (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 2 décembre 2023, . La Maison des musiciens italiens (visite guidée) Samedi 2 décembre, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc En une seule visite, découvrez les conditions de vie des castrats en France, appelés pour embellir de leurs voix exceptionnelles les spectacles et les offices de la Chapelle Royale ; et le siège de l’Union compagnonnique, la plus ancienne des trois organisations compagnonniques en France… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/la-maison-des-musiciens-italiens.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00 Apidae>OpenAgenda:4814308 Office de Tourisme de Versailles Détails Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc latitude longitude 48.798562;2.123701

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//