Horace Vernet (visite guidée de l’exposition au château de Versailles) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Horace Vernet (visite guidée de l’exposition au château de Versailles) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 1 décembre 2023, . Horace Vernet (visite guidée de l’exposition au château de Versailles) Vendredi 1 décembre, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Plus romantique qu’académique, son œuvre respire le sens de l’épopée, puisé dans l’histoire napoléonienne, la littérature romantique, la passion des chevaux et les voyages en Orient et en Russie… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/horace-vernet-visite-guidee-de-l-exposition-au-chateau-de-versailles.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T15:00:00+01:00 – 2023-12-01T16:30:00+01:00

2023-12-01T15:00:00+01:00 – 2023-12-01T16:30:00+01:00 Apidae>OpenAgenda:6601733 RMN-GP-ChâteaudeVersailles-G-Blot Détails Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc latitude longitude 48.798562;2.123701

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//