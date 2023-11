Trésors des bibliothèques de Versailles (visite guidée de l’exposition) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Trésors des bibliothèques de Versailles (visite guidée de l’exposition) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 24 novembre 2023, . Trésors des bibliothèques de Versailles (visite guidée de l’exposition) Vendredi 24 novembre, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Entrée gratuite Mais aussi éditions rarissimes, ouvrages de provenances prestigieuses, et même une série de faux célèbres ! Une occasion unique de voir de près de véritables pépites et un ensemble d’une réjouissante variété, dans le cadre prestigieux de l’ancienne Galerie de l’hôtel des Affaires étrangères de Louis XV et Louis XVI… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/tresors-des-bibliotheques-de-versailles-visite-guidee-de-l-exposition.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

