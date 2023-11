Le Grand Siècle de la gastronomie (goûter-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Le Grand Siècle de la gastronomie (goûter-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 17 novembre 2023, . Le Grand Siècle de la gastronomie (goûter-conférence) Vendredi 17 novembre, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc C’est ainsi qu’on commença à réduire la consommation d’épices, à composer de véritables sauces, à distinguer plats salés et sucrés… Le tout sous la houlette de grands cuisiniers qui publiaient les premiers livres de recettes. Une occasion incontournable de faire le point, autour d’un goûter servi dans un agréable restaurant du quartier Notre-Dame à Versailles ! Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/le-grand-siecle-de-la-gastronomie-a-versailles-gouter-conference.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

