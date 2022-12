Contes de carnaval Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Contes de carnaval Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 22 février 2023, . Contes de carnaval Mercredi 22 février 2023, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc La fée Versalia est chargée de préparer les fêtes du carnaval du roi… Elle appelle à son aide des personnages de contes représentés par les enfants… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ceux-ci participent en tirant de son chapeau les titres des contes qui les font pénétrer dans l’atmosphère féérique du carnaval… Une séance de contes participative et sensorielle de 5 à 10 ans.

