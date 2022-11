Contes japonais pour les enfants Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Contes japonais pour les enfants Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 21 décembre 2022, . Contes japonais pour les enfants Mercredi 21 décembre, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Entrez dans un monde merveilleux peuplé de fleurs, de sources et d’animaux ! Sous la conduite d’une conteuse, les enfants sont immergés dans l’univers du kamishibai, une tradition japonaise de cont… Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ils sont captivés par l’histoire des roses sauvages, du roi canard ou par la leçon de la fontaine… qui les transportent dans un univers merveilleux plein de fraîcheur, de fleurs et d’oiseaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00 Alexandre Nestora

