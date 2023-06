Rallye découverte dans Versailles (brochure) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Rallye découverte dans Versailles (brochure) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, 1 janvier 2022, . Rallye découverte dans Versailles (brochure) 1 janvier – 1 décembre 2022 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Accompagnés par un joli livret-jeu conçu pour un public familial, vous résolvez des énigmes et ouvrez grands vos yeux en parcourant les quartiers historiques de Versailles : vous découvrez ainsi les secrets renfermés par chacun, qui sont autant d’aspects méconnus de cette cité placée au cœur de l’Histoire de France… A la fois ludique et instructive, voici une bonne manière de découvrir la ville royale de Versailles en famille ou entre amis ! Le parcours part de l’Office de Tourisme et des congrès de Versailles Grand Parc, 2 bis, avenue de Paris, où vous pouvez vous procurer le livret-jeu (4 €) (voir nos horaires d’ouverture). Il se déroule successivement dans les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame et peut se faire en plusieurs fois. Compter 2 heures de durée environ pour l’ensemble. Un petit cadeau attend à l’Office de Tourisme les enquêteurs qui auront trouvé le mot mystère au moyen des énigmes du livret ! Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T10:00:00+01:00 – 2022-01-01T17:00:00+01:00

2022-12-01T10:00:00+01:00 – 2022-12-01T17:00:00+01:00 Détails Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Lieu Ville Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

